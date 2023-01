Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Fábio Panetta comentou que os efeitos do aperto monetário na zona do euro ainda “nem começaram a ser sentidos plenamente” e que ainda é muito cedo para dizer que a política monetária está superando a inflação. “Levará algum tempo até que os desenvolvimentos recentes sejam totalmente refletidos nos preços de varejo”, disse Panetta, em entrevista ao jornal Handelsblatt, divulgada pelo site do BCE.

Panetta observa que a zona do euro terá que aprender a conviver com o atual cenário de maior incerteza por mais tempo, visto que a inflação segue alta e os dirigentes do BCE devem estar “preparados para ajustar nossa orientação de política monetária” a qualquer momento.

“Precisamos manter nossa política dependente de informações recebidas, fornecendo aos mercados a orientação condicional necessária com base em nossa função de reação”, disse o dirigente.

Quando perguntado quanto a possibilidade da continuidade aos aumentos de taxas de juros por 50 pontos-base (pb), Panetta declarou que seria “inapropriado” comentar neste momento. “Essa discussão deve ser feita dentro do Conselho Presidenial do BCE”, afirmou.