Fernando Frazão/ Agência Brasil

“Apesar da redução anunciada pela Petrobras no preço da gasolina e do diesel em suas refinarias, prevista para esta quarta-feira (1/3/2023), a expectativa no mercado é de um repasse de alta significativa das distribuidoras para os postos, devido ao retorno da cobrança dos impostos federais”, diz nota do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis e Lojas de Conveniências do Estado do Paraná. (Paranapetro), nesta terça-feira (28).

“Importante destacar que as refinarias da Petrobras não suprem todo o mercado brasileiro (suprem cerca de 70%), e produtos importados e de refinarias privadas têm cotação independente. Vale ressaltar, ainda, que as distribuidoras já estão realizando aumentos para os postos desde a semana passada, alegando questões de mercado”, continua a nota.