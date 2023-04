Imobiliária mais lembrada do Sul do país, presente no Paraná e em Santa Catarina, a Apolar Imóveis quer chegar a 100 franquias até o fim deste ano. Com mais de 50 anos de expertise e credibilidade no mercado em que atua, a rede conta, atualmente, com 60 lojas operando nesse modelo, além de unidades próprias. Em dois anos, o crescimento almejado é de 60%.

Com taxa de payback que varia de 18 a 24 meses, a Apolar já foi chancelada nove vezes com o Selo de Excelência em Franchising da ABF (Associação Brasileira de Franchising), em reconhecimento às inovações que promove no segmento. Em 2023, o prêmio foi concedido na categoria Master, para iniciativas com ao menos 30 franqueados, 60 unidades e em atividade no setor há pelo menos 10 anos.

Para expandir, a Apolar aposta em sistemas robustos de operação automatizada, que auxiliam tanto a franqueada quanto os franqueados, promovendo a otimização dos processos de administração em nuvem, com controle centralizado, que confere uma autonomia maior às franquias e uma vasta oferta de cesta de produtos.

“Os franqueados da imobiliária têm a vantagem de entrar no mercado de trabalho com o selo de qualidade e a força da Apolar. Utilizamos um sistema único e integrado, o que significa que o franqueado pode realizar vendas e locações de imóveis situados em outras cidades, não apenas onde fica a sua loja, criando uma maior integração entre as franquias, com geração de mais oportunidades”, comenta o diretor da rede Apolar, Jean Michel Galiano.

Outros diferenciais inovadores da Apolar são o Apolar Procura, app que promove um “match perfeito” entre proprietários e futuros moradores, e o Ops!Aluguei, que traz uma experiência 100% digital na locação de imóveis.

Há, ainda, o Short Stay da Apolar, locação por temporada que não se restringe a imóveis litorâneos. Em Curitiba, a modalidade viabiliza o aluguel de apartamentos de até dois quartos, totalmente mobiliados e localizados em regiões estratégicas da capital paranaense, como o Centro e bairros mais movimentados com acesso às rotas de saída. Os imóveis também têm diversas facilidades nas proximidades, como supermercados, farmácias, hospitais e universidades, e a duração máxima dos contratos é de 90 dias.

A cobrança do Short Stay é realizada em um único boleto e o inquilino não precisa indicar fiador. Os processos de escolha do imóvel, reserva, negociação e entrega da documentação podem ser realizados de forma online, pelo site www.apolar.com.br/shortstay e em até 24h o apartamento está liberado. Além disso, a Apolar conta com uma rede de serviços parceiros, como lavanderia e limpeza.