Medida Provisória da gasolina vence no dia 1º de março (Franklin de Freitas)

Os motoristas que foram encher os tanques dos veículos nesta quarta-feira, 1º de março, encontram preços de até R$ 6,19 pelo litro da gasolina, conforme o revelado pela reportagem do telejornal da RPC Meio Dia Paraná, ante aos preços de R$ 5,57. Com isso, os aumentos previstos de cerca de R$ 0,25 com a volta da cobrança dos impostos federais ficaram bem acima do esperado pelo consumidor.

No final da tarde, a assessoria do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis e Lojas de Conveniências do Estado do Paraná (Paranapetro), informou que as principais distribuidores repassaram aos postos a elevação de preço acima do anunciado na volta dos impostos federais, alegando que a medida provisória demorou a ser editada e por conta disso previram reajustes maiores.

Após pedido de informações do Paranapetro, a partir de diversas reclamações de revendedores (postos), as distribuidores se comprometeram a fazer ajustas em seus valores ainda nesta quarta-feira, 1º de março.