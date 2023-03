A ministra do Planejamento, Simone Tebet, reforçou a pressão sobre o Banco Central para a queda de juros que o governo federal tem feito nos últimos dias ao comentar os números do Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre e de 2022. “Não queremos nenhuma generosidade, mas um gesto positivo a favor do Brasil na próxima reunião do Copom Comitê de Política Monetária do BC.”

Segundo a ministra, o resultado mostra que a inflação brasileira não é de demanda e dá a oportunidade do Executivo conversar com o BC sobre o assunto.

“O PIB se mostrou positivo a ponto de estar em diálogo com o BC, mostrando, de novo, que a inflação não é por demanda, tivemos crescimento acima das expectativas, estamos fazendo o dever de casa”, disse ela, antes do evento que vai lançar o novo Bolsa Família no Palácio do Planalto.

O Produto Interno Bruto, porém, ficou abaixo da expectativa do mercado financeiro, embora o resultado de 2022 (2,9%) tenha sido mais forte do que se esperava ao longo do ano passado.

Conforme informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB brasileiro registrou queda de 0,2% no quarto trimestre de 2022 ante o terceiro trimestre de 2022. O resultado veio abaixo da mediana (-0,1%) das estimativas dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde um recuo de 0,9% a uma alta de 0,4%.