Franklin de Freitas



Em março de 2023, a cesta básica em Curitiba apresentou aumento de 0,13%, na comparação com fevereiro de 2023, após três meses de queda, e custou R$ 679,76, o nono maior valor entre as 17 cidades onde o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) realiza a pesquisa.

No ano, o conjunto de alimentos básicos apresenta queda de 2,71%, e em 12 meses a queda é de 3,11%.

Entre fevereiro e março houve redução do preço médio da batata (-14,42%), óleo de soja (-6,43%), arroz parboilizado (-4,31%), farinha de trigo (-2,85%), café (-2,01%), leite integral (-1,17%), pão francês (-0,91%), manteiga (-0,05%) e carne bovina de primeira (-0,03). Os produtos que apresentaram aumento no preço médio foram: banana (8,58%), tomate (5,63%), açúcar refinado (2,00%) e no feijão preto (1,59%).



No ano (mar/2023 / dez/2022), 7 produtos estão apresentando queda acumulada de preço, sendo que as reduções foram registradas no batata (-17,74%), tomate (-13,67%), óleo de soja (-11,05%), banana (-6,86%), café (-3,74%), farinha de trigo (-2,71%) e carne bovina de primeira (-1,56%). Ocorreram altas no feijão preto (8,22%), leite integral (6,58%), arroz parboilizado (2,54%), açúcar refinado (1,24%), pão francês (1,14%) e na manteiga (1,04%).



Em 12 meses (mar/2023 / mar/2022), 7 produtos apresentaram redução nos preços, sendo que as maiores quedas ocorreram no tomate (-34,37%), óleo de soja (-14,74%), batata (-14,59%), café (-7,58%), açúcar refinado (-4,44%), carne bovina de primeira (-3,82%) e no feijão preto (-3,64%). Os aumentos ocorrem no e no leite integral (26,41%), manteiga (20,19%), farinha de trigo (16,59%), arroz parboilizado (16,54%), pão francês (10,90%) e na banana (4,60%).



Em março de 2023, o trabalhador curitibano remunerado pelo salário-mínimo comprometeu 114 horas e 52 minutos da jornada mensal para adquirir os gêneros essenciais. Em dezembro de 2022, o tempo foi de 126 horas e 49 minutos, e em março de 2022, 127 horas e 21 minutos.

Quando comparados o custo da cesta e o salário-mínimo líquido, ou seja, após o desconto referente à Previdência Social, o percentual em março de 2023 foi de 56,44%, de 62,32% em dezembro de 2022 e de 62,58% em março de 2022.

O valor do conjunto dos alimentos básicos diminuiu em 13 das 17 capitais. Entre fevereiro e março de 2023, as reduções mais importantes ocorreram em Recife (-4,65%), Belo Horizonte (-3,72%), Brasília (-3,67%), Fortaleza (-3,49%) e João Pessoa (-3,42%). Já as elevações foram observadas em quatro capitais: Porto Alegre (0,65%), São Paulo (0,37%), Belém (0,24%) e Curitiba (0,13%).



As capitais com as cestas mais caras foram: São Paulo (R$ 782,23), Porto Alegre (R$ 746,12), Florianópolis (R$ 742,23), Rio de Janeiro (R$ 735,62) e Campo Grande (R$ 719,15). Nas cidades do Norte e do Nordeste, onde a composição da cesta é diferente, os menores valores médios foram registrados em Aracaju (R$ 546,14), Recife (R$ 578,73) e João Pessoa (R$ 579,57).



Entre março de 2022 e março de 2023, a comparação dos valores mostrou que a cesta apresentou alta em 11 capitais e as maiores taxas ocorreram em Belém (13,42%), Natal (6,90%) e Salvador (5,53%). As reduções foram registradas em outras seis capitais, com destaque para a queda de -3,11%, em Curitiba.

Nos três primeiros meses do ano, o custo do conjunto de gêneros alimentícios básicos diminuiu em 11 cidades, com destaque para as variações registradas em Belo Horizonte (-6,00%), Brasília (-4,87%) e Vitória (-4,06%). Já as elevações mais importantes ocorreram em Natal (5,25%) e Aracaju (4,82%).

Com base na cesta mais cara, que, em março, foi a de São Paulo, e levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o Dieese estima mensalmente o valor do salário mínimo necessário.