Divulgação/Assessoria SMC

Durante encontro do Departamento dos Aposentados do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (SMC) em conjunto com a seção estadual do Paraná do Sindicato Nacional dos Aposentados – Sindnapi, na manhã deste sábado (18), na sede do SMC, os mais de 170 aposentados presentes aprovaram uma moção de repúdio contra a atitude dos bancos de suspender os empréstimos consignados após o governo reduzir os juros do serviço.

“Aprovamos essa moção com nossos aposentados para mostrar a insatisfação com a atitude dos bancos. É uma atitude arbitrária e desrespeitosa contra esses trabalhadores que durante toda sua vida ajudaram com seu trabalho na construção do país e mostra como os bancos não estão nem um pouco comprometidos com o Brasil”, diz Sérgio Butka, presidente da Força Sindical do Paraná, aos quais o SMC e o Sindnapi são filiados. Confira a íntegra da moção de repúdio mais abaixo.

O encontro do Departamento dos Aposentados do SMC reuniu mais de 170 trabalhadoras e trabalhadores aposentados. Além de discutir a organização da luta por mais valorização, os aposentados tiveram palestras sobre saúde, educação financeira, o combate à violência contra idosos e sobre como funciona a revisão para vida toda do INSS.

“Depois da pandemia, estamos retomando nossas atividades visando reorganizar os trabalho dos aposentados na luta por uma melhor qualidade de vida”, resume o coordenador do Departamento dos Aposentados do SMC.

CONFIRA A ÍNTEGRA DA MOÇÃO DE REPÚDIO SOBRE A ATITUDE DOS BANCOS CONTRA OS APOSENTADOS:

“Moção de repúdio dos metalúrgicos aposentado em relação à atitude dos bancos contra os aposentados

O Departamento dos Aposentados do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, em conjunto com a seção estadual do Paraná do Sindicato Nacional dos Aposentados – Sindinapi – vem, por meio desta, apresentar seu repúdio ao comportamento dos bancos contra os aposentados brasileiros. Suspender o serviço dos empréstimos consignados aos aposentados por uma birra com o governo, motivada pela sede desenfreada de lucro, é um ataque frontal e uma falta de respeito gigante àqueles que dedicaram sua vida a construir o país. Tal atitude mostra que toda aquela propaganda dos bancos usando crianças para pedir “respeito” e um “mundo melhor” não passa de uma grande mentira. O que querem é lucrar a todo custo, nem que para isso seja preciso estrangular o clientes. Mostram que estão contra o Brasil. Baixar os juros é garantir a busca por uma melhor qualidade de vida para nossos aposentados. É garantir um país mais desenvolvidos. Manifestamos nosso apoio a qualquer atitude que seja para beneficiar o povo brasileiro, principalmente, os aposentados.

Curitiba, 18 de março de 2023

Departamento dos Aposentados dos Metalúrgicos da Grande Curitiba

Sindicato Nacional dos Aposentados no Paraná

Sérgio Butka – Presidente da Força Sindical do Paraná”