Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

O prêmio de R$ 53 milhões do concurso 2.565 da Mega-Sena será dividido entre três apostas, uma feita em Campo Grande (MS), uma em Belém (PA) e outra em Paranaguá (PR). Cada uma vai pagar um prêmio de R$ 17,6 milhões.

Todos os ganhadores fizeram jogos simples. A aposta de Campo Grande foi um feita na Dallas Loteria, a da Belém na Loteria Mundo da Fortuna e a de Paranaguá na Lotérica Epaminondas Paranaguá.

O sorteio foi realizado nesta quinta-feira (16), no Espaço da Sorte, localizado na cidade de São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 09 – 13 – 25 – 39 – 46 – 54.

A quina registrou 164 apostas vencedoras; cada acertador vai receber R$ 24.367,94. Dessas apostas, 12 foram feitas no Paraná, nas cidades de Curitiba (3), Fazenda Rio Grande, Guaíra, Guarapuava, Londrina, Maringá, Piraquara, Rolândia, São José dos Pinhais e Umuarama.

A quadra teve 8.245 apostas ganhadoras, cada apostador receberá o prêmio de R$ 692,42.

O próximo sorteio será realizado no sábado (18) e a estimativa é de um prêmio de R$ 3 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.