Jonathan Campos

A Associação Paranaense de Supermercados (Apras) lança a 40ª edição da sua tradicional feira e convenção com novo nome. Agora, a Mercosuper passa a se chamar ExpoApras, uma estratégia para reforçar o nome da instituição e que vem acompanhada de uma identidade visual mais moderna e com significados que remetem ao conceito do evento de oferecer conteúdo, relacionamentos e bons negócios.

Como o nome Mercosuper havia sido escolhido há muitos anos para aproveitar a imagem e a força do Mercosul, a diretoria da Apras preferiu iniciar este novo ciclo dos 40 anos com uma nomenclatura que trouxesse mais engajamento para o setor supermercadista. “Pensando em modernizar ainda mais a nossa feira e adotar uma identidade visual que carregue a essência do evento, decidimos inovar com um nome que aproveitasse a força da nossa instituição”, afirma o presidente da Apras, Carlos Beal.

A logomarca da feira ganhou um ar mais moderno e com elementos que remetem o networking, a troca de experiências, os negócios e a conexão entre toda a cadeia alimentar – entre fornecedores, varejistas, colaboradores e consumidores.

A ExpoApras acontece entre os dias 18 e 20 de abril, no Expotrade Convention Center, em Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba).