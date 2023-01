Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Os clientes dos Armazéns da Família ainda podem aproveitar os preços mais baixos no arroz, frango, feijão e café. Pelo terceiro mês consecutivo, a Semana da Economia, que oferece preços mais baixos em alguns produtos do programa Armazém da Família, vêm ajudando os curitibanos a economizar.

Até este sábado (21/1), o pacote de 5 quilos de arroz parboilizado da marca Sabor Sul permanece a R$ 13,49, e o quilo do frango inteiro da marca Pioneiro, a R$ 6,30. Também continuam mais baratos o pacote de um quilo do feijão preto Caldeirão, por R$ 2,99, o café da marca Santa Catarina, por R$ 9,90, e o quilo do frango natalino temperado Ave Familio por R$ 8,95 (enquanto durarem os estoques).

Economia total

A aposentada Azita Pina de Moraes, de 67 anos, foi uma das primeiras a chegar no Armazém da Vila Sandra para aproveitar o estoque. Ela é cadastrada no programa há 20 anos e a inédita Semana da Economia trouxe ainda mais alívio para o bolso.

“Somos quatro lá em casa, eu, meu marido e dois filhos. A maioria do nosso dinheiro vai para cuidados com meu filho que é uma pessoa com deficiência, então poder economizar em outras compras do mês é ótimo”, elogia Azita.

O feijão Caldeirão, ela conta, costuma custar entre R$ 5 e R$ 6 em outros varejos. “Aqui está R$ 2,99. Quase R$ 2 mais barato e faz diferença, sim”, relata. A mesma situação se aplica ao arroz Sabor Azul que Azita, na ocasião, comprou quatro pacotes.

Quem também concorda com a afirmação é a aposentada Maria Eulázia Ventura, de 66 anos. Ela compra no Armazém há quase cinco anos e nunca se decepciona. “Eu costumo ir a supermercados de rede maiores, mas sei que sempre tem produtos de qualidade mais baratos aqui, como o leite. A Semana da Economia, então, é mais um incentivo para voltar”, afirma.

Armazém da Família

Maior programa de acesso alimentar do Brasil e um dos mais antigos da Prefeitura na área de assistência social, o Armazém da Família é coordenado pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional.

A Prefeitura conta com 35 lojas de Armazéns da Família em Curitiba. Na Região Metropolitana, são 11 municípios que possuem unidades ou convênio para que seus moradores possam comprar na capital.

Os 35 Armazéns da Família de Curitiba, desde metade do ano passado, atendem em novo horário: de 3ª a 6ª feira, das 9h às 18h; e no sábado, das 9h às 14h.