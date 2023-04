Reprodução/ Agência Brasil

O Ministério de Energia da Arábia Saudita anunciou neste domingo, 2, que irá realizar um corte voluntário de 500 mil barris por dia de maio até o final de 2023. A ação irá acontecer em coordenação com países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e não membros da organização que participam da declaração de cooperação.

As informações foram publicadas por meio de nota no site oficial do ministério.

“Esse corte voluntário é adicional à redução na produção acordada na 33ª Reunião Ministerial da Opep e não Opep em 5 de outubro de 2022”, diz o comunicado. “O responsável do Ministério da Energia enfatiza que se trata de uma medida de precaução destinada a apoiar a estabilidade do mercado petrolífero.”