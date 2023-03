A Arábia Saudita revelou nesta segunda-feira, 6, que depositou US$ 5 bilhões no banco central da Turquia, numa provável tentativa de ajudar o governo turco a sustentar a sua enfraquecida moeda, a lira, após o violento terremoto do mês passado que atingiu a Turquia e o norte da Síria.

Em comunicado divulgado pela agência de notícias estatal Saudi Press Agency, o governo saudita descreveu o gesto como “uma prova da estreita cooperação e laços históricos que existem entre o reino da Arábia Saudita e a República da Turquia e seu povo irmão”.

O comunicado não traz detalhes de como os recursos serão usados. No entanto, depósitos do tipo podem ajudar a estabilizar a moeda de uma nação em relação a divisas internacionais.

A Turquia já vinha lidando com inflação alta e a desvalorização da lira mesmo antes do terremoto de 6 de fevereiro e dos vários tremores secundários que vieram depois. Há um ano, um dólar comprava 14,26 liras. Atualmente, o dólar vale 18,90 liras.

O terremoto matou cerca de 50 mil pessoas, a grande maioria na Turquia. Cerca de 204 mil prédios desabaram ou ficaram seriamente danificados na Turquia, deixando centenas de milhares de pessoas desabrigadas. Fonte: Associated Press.