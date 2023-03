Ministro Fernando Haddad. Rovena Rosa/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 28, que a reforma tributária é um dos caminhos necessários para que o Brasil recupere o tempo perdido na economia, juntamente com a reforma do crédito e a apresentação do novo arcabouço fiscal. Este último, segundo ele, será apresentado esta semana para o público e para o Congresso.

“Não tenho a menor dúvida que a reforma tributária é um dos caminhos necessários para isso (crescimento econômico). Não é único. Precisamos de reforma no sistema de crédito, arcabouço fiscal, que vai ser apresentado nesta semana para o público e para o Congresso”, disse durante a XXIV Marcha dos Prefeitos, organizada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM).

Haddad afirmou que a reforma tributária vai colocar transparência no sistema de cobrança de impostos visto hoje, segundo ele, como entrave ao desenvolvimento. “Reforma tributária está no topo das nossas prioridades, talvez entre as 3 ou 5 mais importantes”, disse.