Divulgação/Estácio

O mercado de trabalho no Brasil está em aquecimento. Durante os meses de pico da pandemia do Covid-19, o desemprego chegou a alcançar mais de 15 milhões de brasileiros, segundo o IBGE, e agora, segundo dados recentes da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), a taxa de desocupação no trimestre de agosto a outubro deste ano ficou em 8,3%, um número que equivale a 9 milhões de pessoas.

Com a retomada de oportunidades no mercado de trabalho é preciso estar capacitado, especialmente nas áreas de tecnologia, bens de consumo, logística e infraestrutura, varejo e e-commerce, agronegócio e saúde, tendências para 2023, como informou um recente levantamento da empresa de recrutamento Robet Half.

O Guia Salarial 2023 da Robert Half mostrou as profissões em alta para o próximo ano e as perspectivas de salário, que podem chegar a R$ 39 mil. Para os formados em Engenharia, por exemplo, os destaques são para os cargos de engenheiro de EHS/ESG, com salário de R$ 8.100 a R$ 18,1 mil, e gerente de projetos/PMO, de 14,6 mil a R$ 30,1 mil. No setor de Finanças e Contabilidade, a função de gerente de projetos/PMO pode chegar a remunerações de 14,6 mil a R$ 30,1 mil. Na área de Direito, um advogado empresarial sênior pode ganhar de R$ 13,2 mil a R$ 24,2 mil. Em Recursos Humanos, um dos destaques do Guia foi para a ocupação de coordenador/especialista de Atração e Seleção, com salários até R$ 17,7 mil. Na área de Tecnologia, foram destacados três cargos: desenvolvedor front-end (interface gráfica) sênior, coordenador de segurança da informação e especialista/cientista de dados, todos com remuneração que pode ultrapassar R$ 20 mil.

Para quem quer entrar 2023 com uma vaga garantida no ensino superior, a Estácio oferece uma oportunidade imperdível de ingresso e qualificação para as demandas que estão em alta. A instituição de ensino realizará nos dias 9 e 10 de dezembro, o Vestibular Estácio, onde os aprovados poderão ingressar na Estácio com valores diferenciados. Na campanha é possível encontrar cursos com mensalidades a partir de R$79,00 no primeiro semestre além de descontos de 70% durante todo o curso. Para conferir as condições e os cursos disponíveis na ação basta acessar o regulamento pelo site estacio.br/regulamentos.

Em Curitiba, as inscrições para as avaliações presenciais ou online podem ser realizadas pelos telefones (41) 99685-8814, pelo site estácio.br ou presencialmente nos polos de Ensino Digital e Unidades. A Estácio Curitiba está localizada na Av. Senador Souza Naves, 1715 no bairro Cristo Rei.

Cursos em diversos formatos de ensino

A Estácio possui um portfólio de cursos amplo e com diferentes formatos de ensino para cada perfil de estudante, e oferece em Curitiba as graduações na modalidade presencial em, Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Design, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Fisioterapia, Gestão De Recursos Humanos, Logística, Nutrição, Pedagogia, Psicologia. E mais de 50 cursos nas modalidades semipresencial, digital (EAD e flex) e ao vivo.