O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou nesta sexta-feira, 31, que concluiu a quarta revisão do acordo estendido sob o Mecanismo de Fundo Estendido (EFF) para a Argentina.

Dessa forma, a decisão permite um empréstimo imediato de US$ 5,4 bilhões ao país da América do Sul, elevando os desembolsos totais sob o acordo para cerca de US$ 28,9 bilhões.