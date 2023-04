A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou que a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) autorizou a empresa a aplicar o índice de reajuste tarifário total de 9,5609%, em relação às tarifas vigentes.

A deliberação com as novas tabelas tarifárias será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e passará a vigorar a partir de 10 de maio de 2023, segundo fato relevante emitido pela Sabesp no fim da noite de quinta-feira, 6.

No comunicado, a companhia informou que o reajuste é resultado da seguinte composição: IPCA (fevereiro de 2022 a fevereiro de 2023) de 5,5964%; fator de eficiência (fator X) de 0,2142%; índice geral de qualidade (IGQ 2023) a ser descontado de 0,1280%; resultado da revisão tarifária extraordinária de 5,5532%; e ajuste compensatório (referente ao exercício de 2021) a ser descontado de 1,4040%.