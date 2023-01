A Associação das Administradoras de Condomínios do Estado do Paraná (AACEP) tem novo presidente. A partir de janeiro quem coordena os trabalhos da entidade que representa mais de mil condomínios no Paraná é o advogado Claudio Marcelo Baiak.

Entre os objetivos desta nova gestão para os próximos dois anos está a ampliação do número de administradoras filiadas à entidade, gerar mais benefícios aos participantes, criar um clube de serviços, aproximar a AACEP de órgãos representativos de classe, do município e do Estado.

“Também convidamos alguns profissionais experientes do mercado para serem colunistas em nosso site. Dessa forma, todo mês eles devem escrever sobre temas relacionados à gestão condominial, leis, novidades, atribuições do administrador, do síndico, dos moradores entre outros assuntos. O objetivo é trazer mais conhecimentos e prestar um serviço gratuito àqueles que transitam pelo segmento condominial e que também residem em condomínios em todo Paraná”, explica Baiak.

Segundo estimativas do setor, em Curitiba e Região Metropolitana existem cerca de 10 mil condomínios residenciais, empresariais e mistos. No Paraná, o número fica próximo de 20 mil ambientes coletivos. Já no Brasil, segundo a base de dados da Receita Federal, existem cerca de 500 mil condomínios registrados.

Fortalecimento do setor

A Associação das Administradoras de Condomínios do Estado do Paraná foi fundada em maio de 2016 e tem sede em Curitiba (PR). A entidade foi criada para auxiliar empresas do ramo condominial, trazer novidades e informações para desenvolver o setor com profissionalismo, compromisso, ética e qualidade.

Em 2022, a entidade realizou o Segundo Meeting de Administração Condominial e movimentou o setor com novidades, interações e palestras gratuitas. Em 2023, segundo o presidente Claudio Marcelo Baiak, está prevista uma nova edição do Meeting – associado à uma feira de serviços –e uma série de palestras formativas ao longo do ano.

“Pretendemos criar mais ações para aproximar ainda mais as administradoras conveniadas à entidade, trazer informação e qualificação ao setor que representamos”, destaca. O calendário de ações da entidade poderá ser conferido no www.aacepr.com.br.