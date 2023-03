Divulgação/Assessoria de Imprensa

O Atacadão, único atacadista presente em todas as regiões do Brasil e com a maior rede de atacado on-line, inaugura nesta quinta-feira, dia 30, sua 7ª unidade na cidade de Curitiba, no Paraná. A nova loja, que antes funcionava com a bandeira BIG, faz parte de um robusto plano de expansão do Atacadão, que ganhou força no segundo semestre de 2022.

Com a inauguração, a marca chega a 331 autosserviços no Brasil, sendo essa a 22ª loja no estado, onde também possui dois atacados de entrega, reforçando seu compromisso em levar alimentação básica de qualidade aos lares dos brasileiros e gerar oportunidades de emprego. “O Atacadão continua ampliando sua capilaridade em todas as regiões do Brasil, desta vez inauguramos a sétima unidade em Curitiba com a missão de atender as necessidades dos pequenos e microempreendedores, além dos consumidores finais, sempre oferecendo produtos de qualidade a preços justos,” afirma Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

A nova unidade oferece aos clientes cerca de 9 mil opções de produtos, que vão desde mercearia e bebidas, cuidados pessoais a artigos de limpeza, incluindo marcas líderes de mercado. Também conta com a área de hortifrúti, onde os clientes encontram uma seleção de alimentos frescos e de qualidade. A nova loja conta, ainda, com 28 checkouts, mais de 580 vagas de estacionamento, 4.900 m² de área de vendas e 300 colaboradores diretos e indiretos, além de oferecer soluções financeiras, como por exemplo o Cartão Atacadão, o pagamento via PIX e a APAG, a maquininha de cartão do Atacadão.

Serviços

Endereço: Rua Francisco Derosso, 2973, Xaxim, CEP 81720-000, Curitiba/PR

Horário de funcionamento

De segunda a sábado, das 7h às 22h.

Aos domingos das 8h às 18h.

Feriados: consultar a loja.