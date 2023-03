Reprodução

No dia 30 de março (quinta-feira), Curitiba passará a contar com mais uma loja do Superdia, desta vez no bairro Xaxim, na Rua Francisco Derosso, 900. Combinando características de atacado (menor preço) e varejo (conveniência e rapidez de mercado), o Superdia é um modelo de negócios da Rede Ítalo de Supermercados que definitivamente veio para ficar na capital.

