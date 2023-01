Os atos antidemocráticos realizados neste domingo, 8, por grupos radicais que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília, não devem ter impacto significativo nos preços do mercado financeiro na segunda-feira, 9. A avaliação é do economista-chefe do Banco Fibra, Cristiano Oliveira.

“Acredito que, na abertura dos negócios, alguma reação negativa deve ocorrer, mas que ela não deve durar por todo o dia”, afirma o economista, em comentário.

Como paralelo, Oliveira nota que a invasão do Capitólio nos Estados Unidos há dois anos também não teve impacto significativo nos preços.

No texto, o analista afirma que a invasão do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal (STF) observada neste domingo deve servir como um “tiro pela culatra”, pelo seu potencial de afastar a classe média das grandes cidades da extrema-direita.

“Assim, Lula e seu grupo ganham politicamente”, afirma o economista.