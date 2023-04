Reprodução/A última ceia

Celebrada tanto por judeus quanto por cristãos, a Páscoa tem significados muito diferentes para essas duas religiões – das ceias às orações e simbolismos. Para conhecer melhor esses rituais tão importantes para duas das maiores religiões no mundo, o Solar do Rosário apresenta a aula on-line A Páscoa de Judeus e Cristãos na terça-feira (4/4), das 19h às 20h30. A aula especial será ministrada por Nadezda Dolci, licenciada em História pela PUC-PR e Bacharel em Direito com especialização em Direitos Humanos.

Inscrições estão abertas pela internet: https://solardorosario.com.br/cursos/a-pascoa-de-judeus-e-cristaos-abril-2023/

Também podem ser feitas pelos telefones (41)98803-4634 ou (41) 98803-8089.

Na aula, Nadezda cita não apenas as diferenças das festividades para cada religião, mas também o que há em comum. Enquanto cristãos celebram Cristo e a passagem da morte pela cruz até a vida com a sua ressurreição, os judeus celebram a passagem da escravidão para a libertação, chamado Pessacha. Até o século IV as Páscoas das duas religiões aconteciam no mesmo dia, o que foi alterado, justamente para enfatizar as diferenças. Porém ainda tem datas próximas: enquanto o evento cristão acontece no primeiro domingo após a lua cheia do equinócio de outono (no hemisfério sul), o evento judaico acontece na primeira lua cheia depois do equinócio. Por vezes, acontece na mesma data, mas nem sempre.

Para o cristianismo, a Páscoa é uma das festas mais celebradas, pois confirma a crença na ressurreição de Cristo. Já o Pessach, que significa em hebraico “pular”, marca a data em que o Anjo da Morte “pulou” sobre as casas dos hebreus, não executando a última das dez pragas do Egito que levou morte aos primogênitos. Segundo a religião, essa data marcou ainda o fim da escravidão dos hebreus pelos egípcios, então é de extrema importância e cheia de significados. Assim como os cristãos evitam carne vermelha, por exemplo, os judeus comem pratos sem fermento e levam à mesa um recipiente com água salgada para lembrar as lágrimas dos hebreus durante a escravidão.

Curso A Páscoa de Judeus e Cristãos no Solar do Rosário

Data: 4 de abril, terça-feira

Horário: das 19h às 20h30

Investimento: R$ 100

Aula: On-line

Taxa de matrícula anual R$40,00

Taxa de matrícula semestral R$25,00