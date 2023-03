Divulgação/Assessoria de Imprensa

Receita para Páscoa e harmonização de chocolates com cervejas e queijos fazem parte da programação do Sunday Funday do dia 2 de abril.

Às 11h30, o chef Felipe Petri, do Petrisserie, ensina a fazer uma deliciosa Moqueca de Páscoa com Bryan Renan Müller, idealizador do Olha o Peixe, empreendimento social que promove e fortalece a pesca artesanal do Paraná.

A chocolateira Bibiana Schneider, da premiada Cuore di Cacau, chocolateria conhecida por misturas inusitadas de cacau com gorgonzola, coentro, entre outros, comanda duas aulas de harmonização de chocolates. A. Na primeira, às 13h30, a especialista explica como combinar e degustar os diversos tipos do doce com as variedades de cerveja. Fernanda Lazzari, sommelier de cervejas e fundadora da também premiadíssima Morada Cia Etílica é a convidada para a primeira harmonização. Além de cervejas, a Morada também é conhecida pelo seu pioneirismo na fabricação artesanal de sidra.

Às 15h30, quem se une à sócia-fundadora da Cuore di Cacau é a queijista da Bon Vivant Queijos do Mundo, Flavia Rogoski, para mostrar como harmonizar queijos e chocolates. Além de empresária e amar queijos, Flavia Rogoski faz parte da diretoria da SerTãoBras – organizadora do Mundial de Queijos, premiação nacional que elege os melhores produtores e queijos do mundo.

Os participantes terão a oportunidade de combinar texturas e sabores e conhecer melhor os universos do chocolate, do queijo e da cerveja e suas infinitas possibilidades de harmonização. As aulas-show fazem parte da programação do Sunday Funday #Edição Páscoa, que começa às 10h no estacionamento do PkB com muitas atividades.

