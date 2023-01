Numa modesta sala do terminal 1 do aeroporto internacional do Galeão, na zona norte do Rio, estão reunidos neste sábado dois ministros, dois secretários municipais e um de estado, além do presidente da Embratur. O objetivo é encontrar soluções para o terminal, já que a concessionária RIOGaleão pediu a devolução do aeroporto.

Participam do encontro a ministra Daniela Carneiro (Turismo), o ministro Márcio França (Portos e Aeroportos); o prefeito do Rio, Eduardo Paes; o secretário estadual de Transportes, Washington Reis; o secretário de Estado da Casa Civil, Nicola Miccione; o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação, Chicão Bulhões; e o secretário Municipal de Meio Ambiente, Eduardo Cavaliere. Está presente ainda o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

Também compareceram os deputados Pedro Paulo e Alessandro Molon.