(Franklin de Freitas)

Em fevereiro, as exportações do Paraná chegaram a US$ 1,6 bilhão, alta de 9,6% na comparação com fevereiro do ano passado. No acumulado do bimestre são US$ 3 bilhões, 9% acima do resultado registrado no mesmo período de 2022. Isso ajudou a melhorar a balança comercial do Estado, que fechou registra superávit pela primeira vez em 2023.

Com isso, o estado figura entre os quatro primeiros do ranking nacional, respondendo por 7,8% de tudo que o país vendeu para fora. Na região Sul, as vendas paranaenses ao exterior representam quase 42% do total dos três estados. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Governo Federal.

Já as importações ficaram em US$ 1,4 bilhão, com queda de 5,7% frente fevereiro do ano passado. Nos dois primeiros meses, acumulam US$ 2,8 bilhões, 3,2% a menos do que o resultado do ano anterior. O Paraná responde por 8% das compras do país no exterior e por 31% do que a região Sul adquiriu em fevereiro.

Assim, o saldo da balança comercial paranaense fechou em superávit de US$ 202 milhões no mês e já acumula US$ 231 milhões nos dois primeiros meses do ano.