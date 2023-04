A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 10,956 bilhões em março. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 3, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o valor foi alcançado com exportações de US$ 33,060 bilhões e importações de US$ 22,104 bilhões.

No ano, a balança comercial acumula resultado positivo de US$ 16,068 bilhões.

O resultado de março ficou acima do teto das expectativas do mercado financeiro colhidas pelo Projeções Broadcast, que apontavam para um superávit comercial entre US$ 8,030 bilhões a US$ 10,50 bilhões, com mediana de US$ 9,50 bilhões.

As exportações registraram aumento de 7,5% na média diária de março ante o mesmo período do ano passado, com alta de 6,3% na Agropecuária, elevação de 20,6% na Indústria Extrativa e crescimento 1,6% nas vendas de produtos da Indústria de Transformação.

Já a média diária de importações caíram 3,1% no período, com queda de 19,7% na Agropecuária, recuo de 23,8% na Indústria Extrativa e retração de 0,8% em produtos da Indústria de Transformação.