Franklin de Freitas

O Governo do Estado divulga nesta segunda-feira (06) o balanço final do Verão Maior Paraná, o maior dos últimos anos, que contou com shows, apresentações de cinema e teatro, reforço na segurança pública e no atendimento aos turistas, e centenas de atividades esportivas.

Entre os destaques estão 819 mil atendimentos nas atividades esportivas das orlas, que também contaram com torneios de beach tennis, surfe e futebol das estrelas, e os shows de grandes nomes nacionais e o recorde de atendimentos com as cadeiras anfíbias, promovendo acessibilidade.

Entre os grandes números também estão os atendimentos das forças de segurança pública: 1.284 salvamentos na água pelo Corpo de Bombeiros, 889 inquéritos policiais instaurados pela Polícia Civil, e 127 armas de fogo e 236 veículos recuperados pela Polícia Militar.

Haverá uma reunião de fechamento entre todas as áreas envolvidas no Verão Maior Paraná e logo em seguida haverá uma coletiva de imprensa.

Serviço:

Data: 06 de março, segunda-feira

Horário: 11 horas

Endereço: Palácio Iguaçu – Praça Nossa Senhora de Salette s/n – Centro Cívico, Curitiba – PR

Haverá credenciamento. Interessados devem enviar nome completo e nome do veículo de imprensa para agenciaestadualdenoticiaspr@gmail.com até o fim do dia.