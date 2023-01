Hully Paiva/SMCS

A semana é reservada para a complementação das contas abertas de forma automática para servidores, estagiários, aposentados e pensionistas da Prefeitura de Curitiba nascidos entre abril e junho. Do dia 16 a 20 de janeiro, 30 agências do Banco do Brasil em Curitiba terão atendimento exclusivo das 8h às 10h para as pessoas que têm vínculo financeiro com a Prefeitura de Curitiba. Aqueles que nasceram de janeiro a março e perderam a primeira semana para a complementação (de 9 a 13 de janeiro), podem procurar uma das agências e concluir a abertura da conta.

A complementação da conta aberta também pode ser feita pelo aplicativo do Banco, usando o celular. Neste caso não será necessário ir ao banco.

Servidor: veja o endereço de 30 agências do Banco do Brasil de Curitiba para complementar a sua conta

A abertura das contas foi necessária porque, a partir de fevereiro, o Banco do Brasil será o responsável pelo pagamento de salários, benefícios e bolsas-auxílio e a complementação da conta é essencial para o recebimento no mês que vem. Em janeiro, o pagamento ainda será feito pela Caixa Econômica.

A servidora aposentada Regina Célia de Siqueira Bontorin, de 70 anos, optou pelo atendimento no posto montado pelo Banco no Edifício Delta. “Aproveitei que vim fazer a prova de vida no IPMC e já vim resolver a conta, pois não fiz pelo aplicativo”, disse ela, que estava acompanhada do marido, Arlei Assis Bontorin.

Próximos dias

Até o dia 3 de fevereiro, as agências terão horário diferenciado para atendimento exclusivo a estagiários, servidores, aposentados e pensionistas. Na semana do dia 23 a 27 de janeiro será a vez dos aniversariantes de julho a setembro e, na última semana do cronograma, de 30 de janeiro a 3 de fevereiro, os nascidos de outubro a dezembro devem comparecer em uma das agências.

Para garantir o recebimento do seu salário, aposentadoria, pensão ou bolsa-auxílio, mantenha aberta a sua conta.