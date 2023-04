Edifício sede do Banco do Brasil, em Brasília.

O Banco do Brasil, em parceria com o escritório Lance no Leilão, realizará dois leilões on-line de 30 imóveis, localizados nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Paraíba, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal.

Entre as oportunidades, estão casas, apartamentos, prédios e salas comerciais, além de terrenos urbanos e rurais.

No oeste do Paraná, estão disponíveis algumas áreas rurais. Uma delas é uma área de terras com 2,4646 ha. Outra área de terras rural com 12,5289 ha, e uma terceira área de terras rural com 186,1562 ha, todos em Diamante D’Oeste. O Lance Mínimo: R$ 3.466.000,00

Os lances já podem ser feitos no site Lance no Leilão. Os leilões acontecerão nesta quinta-feira (27), às 11h e às 14h, pelo mesmo portal. Os lances mínimos variam entre R$ 4,8 mil e R$ 18,5 milhões. Há imóveis sendo leiloados com até 50% de desconto em relação ao valor de mercado.

“O Banco do Brasil disponibiliza uma diversidade de imóveis em várias regiões do país, com descontos vantajosos e processo de aquisição simples e transparente. Nosso objetivo é contribuir para que o desejo de adquirir um imóvel se torne realidade para as pessoas”, declara Rodolfo Barros, gerente executivo de suprimentos, infraestrutura e patrimônio do BB.

Participação e pagamento

Podem participar pessoas físicas e jurídicas, sendo necessário cadastro no portal lancenoleilao.com.br com até 24 horas de antecedência do evento. O edital completo está disponível no mesmo endereço, no qual também se encontram imóveis para venda direta.

Os pagamentos poderão ser à vista, com financiamento imobiliário ou carta de crédito de consórcio imobiliário. O Banco do Brasil será responsável pela quitação de eventuais valores de IPTU, ITR, CCIR, laudêmio e condomínio até a efetivação do registro da transferência do imóvel ao arrematante.

Cadastro para participar e realizar lances – no portal Lance no Leilão

Leilão às 11h

Lote 01 – DISTRITO FEDERAL (DF): Fração ideal de prédio comercial, área composta por 1º Sub. e 2º Sub. (35 vag.gar.), 1º and. e parte do 2º and. (14,35%) do Edif. situado no SEPN, QD. 515, Bl. A, Asa Norte, Brasília, DF. Mat. 69212 a 69250 – 2º CRI DF. Lance Mínimo: R$ 18.500.000,00

Lote 02 – CAMPO GRANDE (MS): Imóvel urbano: terr. c/ 168,27 m² e cs. 48,46 m², Rua Minas Novas, 1213, Cond. Resid. Bom Pastor II, Moreninha, Campo Grande, MS. Mat. 254712 – 1º CRI de Campo Grande MS. Lance Mínimo: R$ 116.000,00

Lote 03 – FÁTIMA DO SUL (MS): Imóvel rural: gleb. de terras de 22,135 ha, do lote rural n° 66 da qd.51, Fátima do Sul MS. Mat. 4424 – CRI de Fátima do Sul MS. Lance Mínimo: R$ 786.000,00

Lote 04 – PATOS (PB): Imóvel urbano: terr. c/ 150,00 m², cont. cas. 77,80 m², Rua Amazonas, Patos, PB. Mat. 56943 – 1° CRI Patos PB. Lance Mínimo: R$ 67.000,00

Lote 05 – UNIÃO DA VITÓRIA (PR): Imóvel urbano: terr. c/ 20466,61 m², Rua Mário de Pol, 111, Lt. 01 a 20 da Qd. 02, Lt. 01 a 04 da Qd.03, Lt. 01 a 20 da Qd. 04, Lt. 04, 05, 06 e parte do Lt 01 da Qd. 05, Lin. A, Colônia Passo do Iguaçu, Dist. de São Cristóvão – União da Vitória-PR. Mat. 2.339 – 2º CRI de União da Vitória PR. Lance Mínimo: R$ 1.700.000,00

Lote 06 – OSÓRIO (RS): Imóvel urbano: edif. c/ 82,72m² (Lt. 5) e edif. c/ 219,44m² (Lt. 6), no terr. de 450,00m² (Lot. 5) e terr. de 450,00m² (Lt 6), Rua da Igreja, 887, Qd.30, Lts 5 e 6, B. Caravagio – Osório RS. Mat. 74.724 e 8.235 – CRI de Osório RS. Lance Mínimo: R$ 617.000,00

Lote 07 – SÃO BENTO DO SUL (SC): Imóvel urbano: terr. c/ 506,27m², Mat. 12.320 – CRI de São Bento do Sul SC e um terr. c/ 367,71m², Mat. 12.326 – CRI de São Bento do Sul SC, ambos na Rua Paulo Romer, s/n, B. Schrmamm, São Bento do Sul SC Lance Mínimo: R$ 123.000,00

Lote 08 – AMERICANA (SP): Imóvel urbano – préd. resid. de 321,88 m², em um terr. de 535,00 m², Rua Marino Mantovani, 315, Jd Santana 2, Americana/SP. Mat. 644 – CRI de Americana SP. Lance Mínimo: R$ 642.000,00

Lote 09 – FRANCA (SP): Imóvel urbano: parte ideal de 1/12 do terr. c/ 605,26 m² de a.t, cont. côm. comerc. c/ 50,30 m² e uma cs. resid. c/ 65,50 m² – Rua Boa Vista, 3127 e 3129, Boa Vista, Franca – SP. Mat. 91391 2º CRI de Franca SP. Lance Mínimo: R$ 4.800,00