A nova presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, disse que avançará em soluções de crédito e meio de pagamento e que o crescimento de crédito será feito de forma criteriosa. “A carteira de crédito é resiliente e saudável”, pontuou. Ela garantiu que o banco continuará gerando retorno adequado aos acionistas e sendo uma instituição rentável e sólida, “criando valor para sociedade”.

“Podemos conciliar atuação comercial e pública. O Banco do Brasil tem estratégia corporativa consistente, com visão de longo prazo”, afirmou.

A nova presidente da instituição destacou que rentabilizar o BB passa a conciliar retorno financeiro com investimento em pessoas e digital. “O BB tem estratégia corporativa consistente, com visão de longo prazo”, garantindo que o banco permanecerá com foco no cliente e na evolução digital.