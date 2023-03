O Banco Central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) elevou nesta terça-feira, 7, a taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 3,60% ao ano. O RBA sinalizou ainda que mantém a disposição para continuar aumentando os juros e que está preparado para fazer o que for preciso para conter a inflação.

“O indicador mensal do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) sugere que a inflação atingiu o pico. Por isso, espera-se uma queda na inflação neste ano e no próximo”, afirmou a instituição em comunicado.

Segundo o RBA, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) registrou desaceleração e as condições do mercado de trabalho permanecem apertadas, mas com melhorias.

“O crescimento dos salários está de acordo com o cumprimento da meta de inflação. O risco de uma espiral de aumento nos preços e nos salários é menor”, disse o banco, que espera uma estabilização suave da economia após o controle da inflação. Fonte: Dow Jones Newswires.