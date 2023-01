O banco central da Coreia do Sul elevou os juros básicos em 25 pontos-base, para 3,50% ao ano, em linha com a expectativa do mercado. É o sétimo aumento consecutivo da taxa para combater a inflação que, embora tenha diminuído recentemente, ainda permanece alta. A inflação moderou para 5,0% anuais em dezembro, ante o último pico de 6,3% em julho, com média de 5,1% em 2022. O BC sul-coreano espera que a inflação permaneça em 5% – bem acima de sua meta anual de 2% – nos próximos meses, antes de diminuir gradualmente para uma média de 3,6% em 2023. Fonte: Dow Jones Newswires.