Marcello Casal Jr/ABr

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) se reúne pela primeira vez no ano, na semana que vem, para decidir sobre a taxa Selic. De acordo com o Paraná Banco Investimentos, a taxa deverá ser mantida em 13,75%.



De acordo com o tesoureiro do Paraná Banco, Pedro Oliveira, o Copom deverá repercutir a piora nas expectativas de inflação e juros desde a última reunião do colegiado.



“Neste contexto de desancorarem das expectativas inflacionárias, fica cada vez mais difícil o Copom iniciar o ciclo de corte. Nossa projeção é que a discussão sobre corte de juros inicie na reunião de agosto”, diz.