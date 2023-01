Reprodução/PR Banco

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) se reúne pela primeira vez no ano, na terça-feira (31), para decidir sobre a taxa Selic. De acordo com o Paraná Banco Investimentos, a taxa deverá ser mantida em 13,75%.

De acordo com o tesoureiro do Paraná Banco, Pedro Oliveira, o Copom deverá repercutir a piora nas expectativas de inflação e juros desde a última reunião do colegiado.

“Neste contexto de desancorarem das expectativas inflacionárias, fica cada vez mais difícil o Copom iniciar o ciclo de corte. Nossa projeção é que a discussão sobre corte de juros inicie na reunião de agosto, quando a inflação de 2025 entra no horizonte relevante do Banco Central, levando a Selic a 12,50% até o final do ano”. destaca Oliveira.

Sobre o IPCA, em 2022, a inflação já foi acima da meta e nos primeiros meses do ano a tendência é que continue na casa de 5%. “Se a desoneração dos combustíveis for revertida nos próximos meses, nossa expectativa é que o IPCA feche em 5,50% em 2023 e 4,00% em 2024”, destaca Pedro Oliveira.

Em relação ao câmbio, Pedro acredita que o dólar deve ficar ao redor de R$ 5,20 no primeiro semestre. “O real só deve se fortalecer, a depender das discussões sobre uma nova ancora fiscal consolidada”, ressalta Pedro.

Para os investidores, Pedro Oliveira ressalta que a renda fixa ainda será protagonista em 2023, sendo que os papéis pós-fixados são os mais recomendados. Quanto aos investimentos de até 3 anos, os títulos prefixados também são uma opção interessante para capturar a queda da taxa de juros.

