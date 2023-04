O Banco do Canadá (BoC, na sigla em inglês) manteve sua taxa básica de juros em 4,50% ao ano em decisão de política monetária anunciada nesta quarta-feira, 12. Em comunicado, a autoridade monetária ainda informa que continua com sua política de aperto quantitativo (QT, na sigla em inglês), de forma a complementar a postura restritiva, e destaca que continua preparado para aumentar taxa se for necessário para levar a inflação de volta à meta de 2% ao ano.

Sua expectativa é de que a inflação pelo CPI caia rapidamente para 3% no meio do ano e depois recue mais gradualmente para meta de 2% até o fim de 2024. “No entanto, reduzir a inflação para 2% pode se provar mais difícil, porque as expectativas de inflação estão caindo lentamente, a inflação de preços de serviços e o crescimento salarial permanecem elevados e o comportamento dos preços corporativos ainda não se normalizou”, ponderou.

A projeção do Banco Central é que a economia canadense cresça 1,4% neste ano, 1,3% em 2024 e 2,5% em 2025.