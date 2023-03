O Banco Central do México (Banxico) elevou a sua taxa básica de juros em 0,25 ponto porcentual, a 11,25% ao ano, por unanimidade, com expectativa de retornar a inflação a sua meta de 3% no quarto trimestre de 2024. O aumento foi menor em relação ao último, em fevereiro deste ano, de 0,50 ponto porcentual, com o BC mexicano sinalizando agora que sua próxima alta da taxa deve repetir o nível da realizada nesta quinta-feira.

A instituição afirmou que tomará sua próxima decisão “em função do panorama inflacionário, considerando a postura monetária já alcançada”.

Em seu comunicado, o Banxico afirmou que o mercado de trabalho se manteve forte e a atividade econômica nacional foi resiliente perante os colapsos bancários de instituições nos Estados Unidos e na Europa, como foi com o Silicon Valley Bank (SVB) e o Credit Suisse, respectivamente.

Também comenta que “desde a última reunião de política monetária, a inflação geral tem diminuído mais que o previsto”.

“O Banco do México se manterá atento a qualquer evolução dos ocorridos no mercado internacional e possíveis impactos na economia local”, afirma ainda a instituição em documento.