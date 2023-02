Marcello Casal Jr/ABr

Em meio aos receios de uma possível recessão nos Estados Unidos e às incertezas sobre o comportamento da inflação no Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) começou ontem, em Brasília, a primeira reunião do ano para definir a taxa básica de juros, a Selic. Hoje, ao fim do dia, o Copom anunciará a decisão.



Segundo a edição mais recente do boletim Focus, pesquisa semanal com analistas de mercado, a Selic deverá ser mantida em 13,75% ao ano pela quarta vez seguida. Os analistas de mercado esperam que a taxa permaneça nesse nível até meados de 2023.

Com informações da Agência Brasil.