O Banco Central informou nesta quinta-feira, 16, o que o resultado negativo registrado em seu balanço em 2022, de R$ 298,5 bilhões, foi o primeiro desde o segundo semestre de 2020, quando o prejuízo havia sido de R$ 33,6 bilhões. Naquela época, o resultado do BC ainda era apurado semestralmente. Com a lei complementar 179/2021, a contabilidade passou a ser anual.

Mas, daquela vez, não foi necessário aporte do Tesouro. O rombo foi coberto com a reserva de resultado do Banco. Agora, o Tesouro vai precisar cobrir R$ 36,6 bilhões. Também serão usados R$ 179,1 bilhões da reserva de resultado e R$ 82,8 bilhões do patrimônio institucional do BC.

Segundo o órgão, o rombo registrado em 2022 deve-se principalmente à variação cambial e à alta dos juros globais, especialmente dos EUA.