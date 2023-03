Em meio às reiteradas críticas da equipe econômica à “maior taxa real de juros do mundo” no Brasil, o Banco Central indicou nesta quinta-feira, 30, que, após ter chegado ao valor máximo de 7,8% no último trimestre do ano passado, a taxa de juros real projetada é de 7,7% e 7,8% no primeiro e segundo trimestres de 2023, respectivamente.

De acordo com o Relatório Trimestral de Inflação (RTI), a taxa real de juros deve começar a cair apenas no terceiro trimestre deste ano, um trimestre após a projeção feita no relatório de dezembro.

Pelos cálculos do BC, a taxa de juros real seguirá em campo restritivo pelo menos até o fim de 2025. Essa taxa atingirá 7,0% ao final de 2023, 5,6% ao final de 2024 e 4,8% ao final de 2025, acima ainda da taxa real neutra considerada, de 4,0%.