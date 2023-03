O presidente do Conselho Supervisor do Banco Central Europeu (BCE), Andrea Enria, disse nesta terça-feira (28) que os recentes transtornos no setor bancário global confirmam que uma “supervisão forte e exigente é mais necessária do que nunca”, apesar dos significativos avanços que bancos europeus fizeram para fortalecer suas posições de capital e liquidez.

Em discurso, Enria afirmou também que o BCE está ampliando intervenções de supervisão de pontos em que o progresso dos bancos está atrasado em relação ao cronograma definido.

“Um exemplo de nossa disposição de (intensificar a supervisão) é o financiamento alavancado, onde agimos para lidar com preocupantes sinais de acúmulo de risco e com uma prolongada atitude de complacência por parte de alguns bancos”, detalhou.

Enria disse ainda que o BCE pretende reforçar intervenções em outras áreas “onde vemos persistente lentidão na resposta dos bancos”.