O Banco Central Europeu (BCE) anunciou nesta quinta-feira, 2, que reduzirá a carteira do programa de compras de ativos (APP, na sigla em inglês) por meio do reinvestimento apenas parcial dos títulos vencidos. Nesta quinta, a autoridade monetária confirmou que irá reduzir o APP em ritmo de 15 bilhões de euros por mês, como já havia adiantado em dezembro.

“O declínio será de 15 bilhões de euros por mês, em média, de março até o final de junho de 2023 e seu ritmo subsequente será determinado ao longo do tempo”, destacou o banco. “O Conselho do BCE reavaliará regularmente o ritmo da redução da carteira do APP para garantir que permaneça consistente com a estratégia e postura geral da política monetária, para preservar o funcionamento do mercado e para manter o controle firme sobre as condições do mercado monetário de curto prazo”, completa o BCE.

Além disso, o BCE informou que a presença de mercado durante o período de reinvestimento parcial será focada em compras no mercado secundário. No entanto, emissores corporativos não bancários com melhor desempenho climático e títulos corporativos verdes continuarão a ser comprados no mercado primário.

“O Conselho do BCE decidiu uma maior orientação de emitentes com melhor desempenho climático durante o período de reinvestimento parcial. Esta abordagem apoiará a descarbonização gradual de empresas, em linha com os objetivos do Acordo de Paris”, conclui a instituição europeia.