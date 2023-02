O presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE), deputado Marco Aurelio Bertaiolli (PSD-SP), avaliou que o governo errou ao tentar resolver a questão da reoneração dos combustíveis neste momento. A melhor saída, conforme o parlamentar, seria prorrogar a Medida Provisória (MP) que trata do assunto e apresentar a reforma tributária. De acordo com o congressista, o Brasil está maduro para fazer a reforma e o governo não poderia perder a oportunidade.

“A reoneração só comprova que precisamos de uma reforma tributária urgente no Brasil, que o ministro se concentrasse na reforma tributária… Cada vez que se discutem pontos isolados, parece que o governo está olhando apenas para o fator arrecadatório”, considerou. A intenção da equipe econômica é não perder a receita de R$ 28,88 bilhões com impostos sobre combustíveis. Nesta tarde o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concederá uma entrevista para detalhar o plano.

Há a previsão de que a proposta de reforma da Fazenda seja apresentada ainda neste semestre. “Se vai chegar, por que vai onerar o combustível hoje? Prorroga a MP… Eu defenderia a prorrogação neste momento. Claro. E coloca a reoneração no bojo da reforma tributária”, analisou.

Por mais que a reforma demore para ser aprovada no Legislativo, é algo que está construído. “A missão do governo neste momento, com a força que tem, é focar na reforma tributaria.”