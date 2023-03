O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o relatório divulgado nesta terça-feira, 14, do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) mostra que a inflação recuou em um terço desde o verão local, enquanto a taxa de desemprego segue perto da mínima em 50 anos. Ele notou que a alta anual foi a menor desde setembro de 2021. “Continuarei a trabalhar para reduzir custos para os americanos que trabalham duro, de modo que eles tenham algum respiro no fim do mês”, acrescentou.

Biden também mencionou sua intenção de trabalhar para reduzir custos de insulina no país.

Ele ainda acrescentou que, “conforme os desafios no setor bancário nos lembram, haverá reveses no caminho na nossa transição para um crescimento firme e estável”. Mas acredita que os EUA enfrentam isso “numa posição de força”.

O presidente norte-americano ainda disse estar focado em impedir recuos nos progressos já feitos, inclusive evitar que uma “catástrofe” ocorra por causa do teto da dívida.

Biden acusa republicanos no Congresso de dificultar o tema “a fim de conseguir cortes de impostos para os ricos e as grandes empresas e os cortes irresponsáveis em programas cruciais com os quais os mais velhos e as famílias americanas podem contar”.