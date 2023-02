O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, deram início a discussões presenciais sobre o teto da dívida, com o último expressando otimismo cauteloso de que podem chegar a um acordo para evitar o primeiro calote da dívida do país. A reunião na tarde da quarta-feira na Casa Branca ocorreu quando os republicanos, agora em maioria na Câmara, disseram que querem um acordo para cortar gastos do governo em troca de votação para aumentar o limite de endividamento do país, mas não concordaram entre si sobre quais cortes desejam.

A Casa Branca insistiu que não haverá negociação sobre o limite da dívida e reiterou no mesmo dia que o Congresso deve aumentá-lo sem condições.

“Acho que nossa primeira reunião foi boa”, disse McCarthy, acrescentando: “Acho que, no fim das contas, podemos encontrar um terreno comum”, sugerindo até que os dois líderes podem chegar a um acordo sobre gastos nos próximos dois anos.

“Acabei de terminar uma ampla discussão com @SpeakerMcCarthy”, disse Biden, no Twitter, após a reunião. “Deixei claro que é dever compartilhado de todo líder no Congresso não permitir um calote. No entanto, eu disse a ele que saúdo conversas separadas sobre a melhor forma de continuar a reduzir o déficit enquanto a economia cresce.”

Espera-se que o presidente continue as discussões com os principais legisladores sobre o teto da dívida antes do prazo final de junho.