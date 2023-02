O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta sexta-feira, 24, que o relatório com os dados do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) mostra que “fizemos progressos na questão da inflação”. Entretanto, ele pondera que há mais trabalho a fazer.

“Como já disse há muito tempo, pode haver contratempos ao longo do caminho, mas enfrentamos os desafios econômicos globais em uma posição de força. E não permitirei que meus amigos republicanos no Congresso minem essa força”, destacou o presidente dos EUA, em comunicado divulgado pela Casa Branca.