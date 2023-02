O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira, 23, a indicação do empresário indiano-americano Ajay Banga ao cargo de presidente do Banco Mundial. Por ser o maior acionista do Banco, os EUA têm o direito de indicar um nome ao cargo.

Ex-CEO da Mastercard, Ajay ainda precisará da aprovação do comitê da instituição.

Se confirmado, ele substituirá o atual presidente, David Malpass, que lidera o Grupo desde 2019, mas que deve sair do cargo em 30 junho deste ano.

Segundo Biden, em comunicado oficial da Casa Branca, Ajay possui capacidade de liderar o Banco Mundial durante o momento crítico atual.

“Ele passou mais de três décadas construindo e gerenciando empresas globais bem-sucedidas que criam empregos e trazem investimentos para economias em desenvolvimento, além de orientar organizações em períodos de mudanças fundamentais”, afirmou o presidente dos Estados Unidos.

Ajay Banga trabalhou com a vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, e é presidente honorário da Câmara de Comércio Internacional, tendo sido seu presidente entre 2020 e 2022.

Também é presidente da Exor e Diretor Independente da Temasek e consultor do fundo de clima da General Atlantic. Já atuou nos conselhos da Cruz Vermelha americana, Kraft Foods e Dow Inc.