O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 30, que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai discutir internamente como será a política de crédito a reindustrialização. Ao participar da reunião de diretoria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o titular da Fazenda disse que não poderia adiantar à política que será adotada pelo banco de fomento. “BNDES está preparando discussão interna para estabelecer política de crédito à reindustrialização.”

Durante o evento, Haddad declarou ter interesse em aproveitar estudos feitos em parceria pela Fiesp e pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) para reduzir o spread bancário, como forma de diminuir o custo do crédito.

O ministro garantiu que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sabe da importância de impulsionar a construção civil, lembrando da relevância do setor no enfrentamento da crise de 2008, quando, conforme observou, as reservas cambiais também protegeram a economia.

Haddad também disse que o Brasil voltou aos holofotes do capital internacional. “O interesse externo no Brasil voltou como há muito tempo não se vê … Temos oportunidade de fazer as coisas bem feitas, atraindo a atenção para o Brasil.”