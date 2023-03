Fábio Scremin/ Appa – Pu00e1tio de triagem do Porto de Paranaguu00e1

A empresa pública Portos do Paraná informa que no último final de semana, foram recebidos 1.629 caminhões no pátio público de triagem do Porto de Paranaguá. No sábado (18), 691, e no domingo (19), 938 veículos.

Ao longo da última semana, de segunda (13) a domingo (19), 7.197 caminhões acessaram o local onde os transportadores aguardam para descarregar granéis sólidos vegetais para exportação nos terminais portuários de Paranaguá.

Considerando apenas os três berços do Corredor de Exportação do porto (212, 213 e 214), no mesmo período de 48 horas, foram carregadas 174.166,5 toneladas. No sábado (18), 68.451,5 toneladas e no domingo (19), cerca de 105.715 toneladas.

Pelo completo, na última semana, foram embarcadas 452.721,5 toneladas de soja em grão e em farelo e milho. A operação superou o volume esperado no embarque. No final de semana, foi registrada apenas 1 hora por chuva.

Em relação aos granéis sólidos de importação (fertilizantes e cereais), foram descarregadas cerca de 30.078,5 toneladas, nas mesmas 48 horas, considerando apenas o cais comercial do Porto de Paranaguá. De segunda (13) até domingo (19), foram 114.945,5 toneladas.