Hully Paiva/SMCS

Se entre as metas para 2023 está a de alavancar seu negócio ou finalmente tirá-lo do papel, o Bom Negócio é a oportunidade que chega na hora certa. O programa ofertado pelo Vale do Pinhão está com inscrições abertas para os cursos de formação em gestão e práticas empresariais e tecnologia.

As inscrições e os cursos são gratuitos. São sete formações completas que, juntos, somam 232 horas de aulas, entre atividades online e presenciais. O foco é o aprendizado na prática, com certificação com selo da Agência Curitiba e validação da Fomento Paraná. Como bônus, o curso possibilita o networking entre empreendedores de diversas áreas.

As inscrições são feitas pela internet, no site do Bom Negócio. O interessado pode se inscrever em apenas uma modalidade ou cursar a jornada completa Empreendedor Bom Negócio (que engloba como módulos quatro dos demais cursos ofertados).

“Com apoio de todo o ecossistema inovador do Vale do Pinhão, o Bom Negócio apoia o desenvolvimento do pensamento empreendedor no curitibano, ofertando o ativo mais valioso para o sucesso dos negócios: o conhecimento”, diz a presidente da Agência Curitiba, Cris Alessi.

O Programa Bom Negócio é gratuito e é ofertado pela Prefeitura de Curitiba e pela Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, com aulas ministradas por mentores com expertise na capacitação empreendedora: Sebrae- PR e a Kenzie Academy e as universidades Positivo, Uninter, Unicuritiba, UFPR e a Isae/FGV Escola de Negócios.

Além das bases fundamentais do empreendedorismo – como gestão, finanças, venda e marketing – o Bom Negócio oferta cursos para a programação em linguagens digitais e para o pensamento de startup.

Como se inscrever

As inscrições podem ser realizadas pelo site do Programa Bom Negócio, escolhendo a opção desejada.

Para participar, basta a vontade de começar a empreender ou de alavancar um negócio já existente e ter disponibilidade de comparecer às aulas presenciais.

Os cursos ofertados são: Empreendedor Bom Negócio (128 h/aula, presencial e online); Perfil Empreendedor (28h h/aula, presencial e online); Gestão Empresarial (24h/aula, totalmente online); Estratégias e Processos (24 h/aula, online e presencial); Marketing e Vendas (44 h/aula, online e presencial); Finanças (32 h/aula, online e presencial); Startup (54h/aula, online e presencial) e Tecnologia (50 h/aula, totalmente online).

Após solicitar a inscrição pelo site, o sistema encaminha uma notificação de confirmação ao e-mail informado (importante verificar nas caixas de entrada e de spam).

O interessado deve clicar no link da notificação para completar seu cadastro e criar uma senha de acesso ao portal do aluno, onde terá acesso às aulas online de cada curso.

Para os dois cursos 100% online, não há limites de inscritos. Nos demais, é necessário cursar as 4 horas de videoaulas neste mês de janeiro e realizar o teste online, com média igual ou superior a 7.

Na primeira quinzena de fevereiro, a equipe do programa informará, pelo site do Bom Negócio e por e-mail, a listagem dos alunos para as turmas do primeiro semestre.

Conheça os cursos ofertados

Alavancando negócios

Entre os empreendedores que já participaram do programa para alavancar seu negócio está a microempresária e artesã Maristela Dias Antoniaconi, proprietária do Alquimias Biscuit. Ela conta que as atividades práticas propostas foram essenciais para se aproximar mais de seus clientes.

“Eu estava focada demais na gestão, sem olhar para o cliente. No Bom Negócio, entendi que, como faço miniaturas personalizadas que vão estar presentes em momentos importantes da vida das pessoas, como aniversários e casamentos, precisava estar mais próxima dos meus potenciais compradores”, diz Maristela.

Os aprendizados na jornada do curso Empreendedor Bom Negócio a auxiliaram a ampliar a presença nas mídias sociais e a se firmar em um coletivo que expõe e comercializa produtos personalizados em um espaço em shopping. “Aprendi tanto que comecei a indicar o programa para outras pessoas”, completa a empreendedora.

Conheça os cursos ofertados

No Programa Bom Negócio, as aulas presenciais são realizadas em salas de aula das universidades parceiras com professores das instituições.

As aulas virtuais têm conteúdo produzido pelo Sebrae-PR e Isae/FGV e, no curso de Tecnologia, as aulas de programação são ofertadas pela Kenzie Academy.

Cada módulo é ofertado, em média, duas vezes ao ano, para contemplar todos os interessados e facilitar o planejamento dos participantes. Saiba mais sobre cada curso:

Curso Completo Empreendedor Bom Negócio

128 h/aula, com certificação

Conteúdos: A trilha completa do curso Empreendedor Bom Negócio é realizada com quatro módulos, compostos pelos cursos Marketing e Venda, Perfil Empreendedor, Estratégias e Processos, e Finanças.

Saiba mais e inscreva-se aqui

24h /aula, totalmente online, com certificação

Conteúdos: Liderança, Alta Performance, Comunicação Assertiva, Conceito de Mercado, Planejamento Estratégico, Metas e Indicadores, Projetos e Processos, Plano de Negócio.

Saiba mais e inscreva-se aqui

28h /aula, online e presencial, com certificação

Conteúdos: Comportamento Empreendedor, que engloba tópicos como estabelecimento de metas, inteligência emocional, valores das forças pessoais, comunicação assertiva.

Saiba mais e inscreva-se aqui

44h /aula, online e presencial, com certificação

Conteúdos: A arte da negociação, pós-venda, comportamento do vendedor, gestão de clientes, mix de marketing, mídias digitais, comércio digital.

Saiba mais e inscreva-se aqui

24h /aula, online e presencial, com certificação

Conteúdos: Pesquisa de mercado, princípios de planejamento, plano de negócio, diretrizes estratégicas, metodologia Canvas, gestão de processos, ferramentas de análise.

Saiba mais e inscreva-se aqui

32h /aula, online e presencial, com certificação

Conteúdos: Indicadores financeiros, fluxo de caixa, cálculo pro-labore, plano de contas, gestão do tempo, apuração de resultados.

Saiba mais e inscreva-se aqui

54h /aula, online e presencial, com certificação

Conteúdos: Mínimo Produto Viável (MVP), Custumer Sucess, Pich e Investimentos, Proposta de Valor, Modelo de Negócio e monetização.

Saiba mais e inscreva-se aqui

50h /aula, totalmente online, com certificação

Conteúdos: Ferramentas e linguagens de programção, HTML, CSS e JavaScript.

Saiba mais e inscreva-se aqui

O Bom Negócio

O Programa Bom Negócio está entre as ações desenvolvidas pelo Vale do Pinhão em apoio a quem deseja empreender ou disputar os chamados empregos do futuro.

A proposta do programa é transformar o mindset dos empreendedores de Curitiba a adotarem uma nova cultura de negócios, voltada a gestões mais eficientes e forte presença digital.

Relançado em 2018 pelo prefeito Rafael Greca, o programa já preparou 5.117 pessoas para um novo olhar sobre gestão empresarial, com foco, principalmente, no mundo digital.

Só em 2022, o Bom Negócio emitiu 224 certificações. Entre eventos, cursos e capacitações, o Bom Negócio contou com a participação de 1.172 pessoas.