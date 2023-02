(Reprodução)

Enquanto o mercado de seguros ainda engatinha na América Latina, ao contrário dos Estados Unidos, onde cerca de 70% da população tem seguros de vida, o Brasil segue se destacando nessa área e chamando a atenção de investidores.

De acordo com um estudo do FIDES, o Brasil, em 2021, representou quase a metade de toda a arrecadação de prêmios de seguros em toda a América Latina, mais que o dobro do México, o segundo na lista.

Segundo o corretor de seguros, Thiago Sena que, em viagem pela América Latina, observou que os dados representam um movimento de crescimento do setor no Brasil e pode gerar um ambiente propício para novos investimentos.

“Tenho acompanhado de perto o crescimento do setor de seguros no Brasil nos últimos anos e notei esse crescimento, ele tem se destacado na América Latina como líder no mercado de seguros, principalmente, seguros de vida. Isso tem muita relação com o período da pandemia e o grande número de óbitos, o que gerou uma preocupação em se proteger e ocasionou uma maior busca por esse tipo de serviço“.

“Esse crescimento tem aberto espaço para novos investimentos no setor, tanto para empresas já estabelecidas quanto para novos players, estamos vivendo um momento muito promissor para o mercado de seguros no Brasil, ele se tornou a “menina dos olhos de ouro” das seguradoras” Afirma Thiago Sena.

Segundo levantamento realizado pela empresa HAND, existem mais de 500 grandes investidores, de 41 países diferentes, manifestando interesse em investir no segmento de seguros no Brasil, tendência que deve se manter nos próximos anos.

