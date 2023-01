(Shutterstock)

A primeira estimativa para a safra de café em 2023 aponta para uma produção de 54,94 milhões de sacas de café beneficiado. Mesmo neste ano de bienalidade negativa, a previsão inicial sinaliza uma produção 7,9% superior à colhida em 2022, que fechou em 50,9 milhões de sacas. As informações são do 1º Levantamento da Safra de Café 2023, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), ontem.



No Paraná, onde o cultivo é unicamente de café arábica, há previsão de crescimento de 47,2% na produtividade , com produção chegando a 733 mil sacas.